Евробаскет. Сербы проиграли туркам. Результаты матчей
время публикации: 04 сентября 2025 г., 07:30 | последнее обновление: 04 сентября 2025 г., 07:30
Завершился групповой этап чемпионата Европы по баскетболу в группах А и В.
В 1/8 финала вышли сборные Турции, Сербии, Латвии, Португалии, Германии, Литвы, Финляндии и Швеции.
Вылетели команды Эстонии, Чехии, Черногории и Великобритании.
Эстония - Португалия 65:68
Литва - Швеция 74:71
Вторую половину матча литовцы выиграли 41:32.
Чехия - Латвия 75:109
Финляндия - Германия 61:91
Франц Вагнер набрал 23 очка и сделал 7 подборов.
Турция - Сербия 95:90
Отличный матч провели лидеры сборной Турции Альперен Шенгюн (28 + 13 подборов + 8 передач) и Шейн Ларкин (23 + 9 передач).
Никола Йокич набрал 22 очка и сделал 9 подборов.
