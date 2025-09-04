Евробаскет. Сербы проиграли туркам. Результаты матчей

Завершился групповой этап чемпионата Европы по баскетболу в группах А и В.

В 1/8 финала вышли сборные Турции, Сербии, Латвии, Португалии, Германии, Литвы, Финляндии и Швеции.

Вылетели команды Эстонии, Чехии, Черногории и Великобритании.

Эстония - Португалия 65:68

Литва - Швеция 74:71

Вторую половину матча литовцы выиграли 41:32.

Чехия - Латвия 75:109

Финляндия - Германия 61:91

Франц Вагнер набрал 23 очка и сделал 7 подборов.

Турция - Сербия 95:90

Отличный матч провели лидеры сборной Турции Альперен Шенгюн (28 + 13 подборов + 8 передач) и Шейн Ларкин (23 + 9 передач).

Никола Йокич набрал 22 очка и сделал 9 подборов.