04 сентября 2025
Спорт

Евробаскет. Сербы проиграли туркам. Результаты матчей

Баскетбол
время публикации: 04 сентября 2025 г., 07:30 | последнее обновление: 04 сентября 2025 г., 07:30
Евробаскет. Сербы проиграли туркам. Результаты матчей
AP Photo/Ross D. Franklin

Завершился групповой этап чемпионата Европы по баскетболу в группах А и В.

В 1/8 финала вышли сборные Турции, Сербии, Латвии, Португалии, Германии, Литвы, Финляндии и Швеции.

Вылетели команды Эстонии, Чехии, Черногории и Великобритании.

Эстония - Португалия 65:68

Литва - Швеция 74:71

Вторую половину матча литовцы выиграли 41:32.

Чехия - Латвия 75:109

Финляндия - Германия 61:91

Франц Вагнер набрал 23 очка и сделал 7 подборов.

Турция - Сербия 95:90

Отличный матч провели лидеры сборной Турции Альперен Шенгюн (28 + 13 подборов + 8 передач) и Шейн Ларкин (23 + 9 передач).

Никола Йокич набрал 22 очка и сделал 9 подборов.

Спорт
