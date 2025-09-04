Евробаскет. Израильтяне проиграли сборной Словении

В последнем матче группового этапа чемпионата Европы по баскетболу израильтяне проиграли словенцам 96:106.

После 10 минут 26:22, 20 - 56:43, 30 - 79:65.

Предматчевые рассказы "Мы знаем как остановить Луку" - всего лишь бравада. Лука Дончич стал лучшим игроком матча и был близок к "трипл-даблу" (37 + 11 подборов + 9 передач).

Дени Авдия набрал 34 очка и сделал 9 подборов.