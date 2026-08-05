Лига конференций. "Динамо-Сити" проиграл в Латвии
время публикации: 05 августа 2026 г., 10:18 | последнее обновление: 05 августа 2026 г., 10:26
Лига конференций. "Динамо-Сити" проиграл в Латвии
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В первом матче третьего отборочного раунда Лиги конференций "Ауда" (Рига) победила "Динамо-Сити" (Эльбасан, Албания) 1:0.
У хозяев было значительное территориальное и игровое преимущество.
На 68-й минуте Бартелеми Дьеду забил победный гол.
Через 3 минуты албанцы остались в меньшинстве. 19-летний Фабиан Перндрека получил вторую желтую карточку.
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