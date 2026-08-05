Чемпионат мира по хоккею 2027 года. Составы групп

Международная федерация хоккея не допустила сборные России и Беларуси до участия в турнирах в сезоне 2026-27 годов.

Окончательно сформированы группы чемпионата мира по хоккею 2027 года, который пройдет в Германии.

Группа А (игры проходят в Мангейме): Финляндия, Швейцария, Швеция, Германия, Латвия, Австрия, Словения, Украина.

Группа В (игры пройдут в Дюссельдорфе): Канада, США, Чехия, Словакия, Дания, Норвегия, Венгрия, Казахстан.