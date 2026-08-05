Чемпионат мира по хоккею 2027 года. Составы групп
время публикации: 05 августа 2026 г., 09:52 | последнее обновление: 05 августа 2026 г., 09:52
Чемпионат мира по хоккею 2027 года. Составы групп
0:00 0:00
Международная федерация хоккея не допустила сборные России и Беларуси до участия в турнирах в сезоне 2026-27 годов.
Окончательно сформированы группы чемпионата мира по хоккею 2027 года, который пройдет в Германии.
Группа А (игры проходят в Мангейме): Финляндия, Швейцария, Швеция, Германия, Латвия, Австрия, Словения, Украина.
Группа В (игры пройдут в Дюссельдорфе): Канада, США, Чехия, Словакия, Дания, Норвегия, Венгрия, Казахстан.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 29 июля 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 04 июня 2026