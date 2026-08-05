Юниорский чемпионат Европы по баскетболу. Дивизион В. Израильтянки вышли в четвертьфинал
время публикации: 05 августа 2026 г., 15:35 | последнее обновление: 05 августа 2026 г., 15:35
Юниорский чемпионат Европы по баскетболу. Дивизион В. Израильтянки вышли в четвертьфинал
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В Румынии проходит женский юниорский чемпионат Европы по баскетболу в дивизионе В (спортсменки до 18 лет).
Израильтянки в прошлом году вылетели из дивизиона А.
В матчах группового этапа сборная Израиля одержала 4 победы и заняла первое место в группе В. Команда вышла в четвертьфинал.
Израильтянки победили сборные Швейцарии 72:66, Норвегии 84:25, Болгарии 90:67, Украины 80:59.
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