x
05 августа 2026
|
последняя новость: 16:41
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
05 августа 2026
|
05 августа 2026
|
последняя новость: 16:41
05 августа 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Юниорский чемпионат Европы по баскетболу. Дивизион В. Израильтянки вышли в четвертьфинал

Спорт/важное
Баскетбол
время публикации: 05 августа 2026 г., 15:35 | последнее обновление: 05 августа 2026 г., 15:35
Юниорский чемпионат Европы по баскетболу. Дивизион В. Израильтянки вышли в четвертьфинал
0:00 0:00
Юниорский чемпионат Европы по баскетболу. Дивизион В. Израильтянки вышли в четвертьфинал
AP Photo/Eranga Jayawardena

В Румынии проходит женский юниорский чемпионат Европы по баскетболу в дивизионе В (спортсменки до 18 лет).

Израильтянки в прошлом году вылетели из дивизиона А.

В матчах группового этапа сборная Израиля одержала 4 победы и заняла первое место в группе В. Команда вышла в четвертьфинал.

Израильтянки победили сборные Швейцарии 72:66, Норвегии 84:25, Болгарии 90:67, Украины 80:59.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 01 августа 2026

Сборная Израиля U18 потеряла шансы на выход на чемпионат мира
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 30 июля 2026

Молодежная сборная Израиля вышла в четвертьфинал чемпионата Европы по баскетболу
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 28 июля 2026

Юношеская сборная Израиля по баскетболу выиграла групповой этап чемпионата Европы
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 18 июля 2026

Баскетбол. Элайджа Брайант продлил контракт с тель-авивским "Апоэлем"