Юниорский чемпионат Европы по баскетболу. Дивизион В. Израильтянки вышли в четвертьфинал

В Румынии проходит женский юниорский чемпионат Европы по баскетболу в дивизионе В (спортсменки до 18 лет).

Израильтянки в прошлом году вылетели из дивизиона А.

В матчах группового этапа сборная Израиля одержала 4 победы и заняла первое место в группе В. Команда вышла в четвертьфинал.

Израильтянки победили сборные Швейцарии 72:66, Норвегии 84:25, Болгарии 90:67, Украины 80:59.