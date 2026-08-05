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Спорт

Чемпионат Европы. Результаты израильских синхронистов

Спорт/важное
Синхронное плавание
время публикации: 05 августа 2026 г., 12:54 | последнее обновление: 05 августа 2026 г., 12:54
Чемпионат Европы. Результаты израильских синхронистов
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Чемпионат Европы. Результаты израильских синхронистов
AP Photo/Lee Jin-man

В Париже проходит чемпионат Европы по водным видам спорта.

Израильский дуэт Катерина Кунин и Айя Мазор занял восьмое место в вольных упражнениях.

Чемпионками стали гречанки Анна-Мария и Эйрини Мария Александри.

Украинки Мария и Ульяна Гринишины заняли седьмое место.

В технической программе Катерина Кунин и Айя Мазор заняли десятое место.

Чемпионками стали гречанки Анна-Мария и Эйрини Мария Александри.

Украинки Дарья Мошинська и Амелия Волынська заняли девятое место.

В технической программе смешанных дуэтов Лиор Макмель и Йогев Даган заняли пятое место.

Победили британцы Изабель Торп и Ранджуо Томблин.

В вольных командных упражнениях сборная Израиля заняла седьмое место. В технических командных упражнениях сборная Израиля также заняла седьмое место.

Спорт
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