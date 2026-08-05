Чемпионат Европы. Результаты израильских синхронистов
В Париже проходит чемпионат Европы по водным видам спорта.
Израильский дуэт Катерина Кунин и Айя Мазор занял восьмое место в вольных упражнениях.
Чемпионками стали гречанки Анна-Мария и Эйрини Мария Александри.
Украинки Мария и Ульяна Гринишины заняли седьмое место.
В технической программе Катерина Кунин и Айя Мазор заняли десятое место.
Чемпионками стали гречанки Анна-Мария и Эйрини Мария Александри.
Украинки Дарья Мошинська и Амелия Волынська заняли девятое место.
В технической программе смешанных дуэтов Лиор Макмель и Йогев Даган заняли пятое место.
Победили британцы Изабель Торп и Ранджуо Томблин.
В вольных командных упражнениях сборная Израиля заняла седьмое место. В технических командных упражнениях сборная Израиля также заняла седьмое место.