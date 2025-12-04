x
04 декабря 2025
04 декабря 2025
04 декабря 2025
последняя новость: 12:32
04 декабря 2025
Спорт

Футбол. "Арсенал" Лидирует. Неожиданное поражение "Челси"

время публикации: 04 декабря 2025 г., 11:16
Футбол. "Арсенал" Лидирует. Неожиданное поражение "Челси"
Состоялись матчи четырнадцатого тура чемпионата Англии. "Лидс" неожиданно победил "Челси" 3:1.

Арсенал (Лондон) - Брентфорд 2:0

"Арсенал" уверенно лидирует, на 5 очков опережая "Манчестер Сити".

В этом сезоне "канониры" в чемпионате победили 10 раз, 8 побед "в сухую".

У "Арсенала" третий защитник получил травму. В первом тайме был вынужденно заменен Москера.

Брайтон энд Хоув - Астон Вилла (Бирмингем) 3:4

На 37-й минуте хозяева вели в счете 2:0.

Первый тайм завершился вничью 2:2.

Бернли - Кристал Пэлас (Лондон) 0:1

"Орлы" поднялись на пятое место.

Вулверхэмптон - Ноттингем Форест 0:1

Из двух голов Игора Жезуса судьи засчитали дин. Первый отменен из-за офсайда.

Лидс -Челси (Лондон) 3:1

Несколько грубых ошибок в обороне привели к неожиданному поражению.

Ливерпуль - Сандерленд 1:1

