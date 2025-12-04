Футбол. "Арсенал" Лидирует. Неожиданное поражение "Челси"
Состоялись матчи четырнадцатого тура чемпионата Англии. "Лидс" неожиданно победил "Челси" 3:1.
Арсенал (Лондон) - Брентфорд 2:0
"Арсенал" уверенно лидирует, на 5 очков опережая "Манчестер Сити".
В этом сезоне "канониры" в чемпионате победили 10 раз, 8 побед "в сухую".
У "Арсенала" третий защитник получил травму. В первом тайме был вынужденно заменен Москера.
Брайтон энд Хоув - Астон Вилла (Бирмингем) 3:4
На 37-й минуте хозяева вели в счете 2:0.
Первый тайм завершился вничью 2:2.
Бернли - Кристал Пэлас (Лондон) 0:1
"Орлы" поднялись на пятое место.
Вулверхэмптон - Ноттингем Форест 0:1
Из двух голов Игора Жезуса судьи засчитали дин. Первый отменен из-за офсайда.
Лидс -Челси (Лондон) 3:1
Несколько грубых ошибок в обороне привели к неожиданному поражению.
Ливерпуль - Сандерленд 1:1