Достижения Арвидссона, "Торонто" и Стэмкоса. Результаты матчей НХЛ
Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Нешвилл" в овертайме одолел "Флориду" 2:1.
Бостон Брюинз - Сент-Луис Блюз 5:2
Павел Заха (Бостон) забил два гола.
По 3 очка набрали Морган Джики (1 + 2) и Элиас Линдхольм (0 + 3).
Юнас Корписало (Бостон) совершил 37 сэйвов.
Виктор Арвидссон (Бостон) (1 + 1) сделал 200-ю передачу в НХЛ и набрал 400 очков.
Каролина Харрикейнз - Торонто Мейпл Лифс 1:5
Две шайбы забил Бобби Макманн. Он открыл счет на 53-й секунде встречи.
"Торонто" вторая команда с сезона 2009-10 годов, забившая голы первым броском в четырех матчах подряд.
Флорида Пантерз - Нешвилл Прэдэйторз 1:2 (овертайм)
"Флорида" потерпела четвертое поражение подряд.
На 65-й минуте победный гол забил Стивен Стэмкос. В 71 игре против "Флориды" он набрал 83 (43 + 40) очка. Это его личный рекорд.