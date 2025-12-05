Достижения Арвидссона, "Торонто" и Стэмкоса. Результаты матчей НХЛ

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Нешвилл" в овертайме одолел "Флориду" 2:1.

Бостон Брюинз - Сент-Луис Блюз 5:2

Павел Заха (Бостон) забил два гола.

По 3 очка набрали Морган Джики (1 + 2) и Элиас Линдхольм (0 + 3).

Юнас Корписало (Бостон) совершил 37 сэйвов.

Виктор Арвидссон (Бостон) (1 + 1) сделал 200-ю передачу в НХЛ и набрал 400 очков.

Каролина Харрикейнз - Торонто Мейпл Лифс 1:5

Две шайбы забил Бобби Макманн. Он открыл счет на 53-й секунде встречи.

"Торонто" вторая команда с сезона 2009-10 годов, забившая голы первым броском в четырех матчах подряд.

Флорида Пантерз - Нешвилл Прэдэйторз 1:2 (овертайм)

"Флорида" потерпела четвертое поражение подряд.

На 65-й минуте победный гол забил Стивен Стэмкос. В 71 игре против "Флориды" он набрал 83 (43 + 40) очка. Это его личный рекорд.