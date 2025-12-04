Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Даллас" в гостях разгромил "Нью-Джерси" 3:0, "Юта" - "Анахайм" 7:0.

Нью-Джерси Дэвилз - Даллас Старз 0:3

"Дэвилз" проиграли третий матч подряд.

Джейк Эттингер отразил 30 бросков и совершил 2-й шутаут в сезоне и 14-й в карьере.

Руп Хинц сделал результативную передачу и набрал 400 (183 + 217) очков в 491 игре.

Натан Бастиан (Даллас) впервые играл против "Нью-Джерси", за который выступал четыре предыдущих сезона.

Еврейский защитник "Нью-Джерси" Люк Хьюз отыграл 22 минуты 23 секунды. Показатель 0.

Монреаль Канадиенз - Виннипег Джетс 3:2 (буллиты)

Виннипег вел в счете 1:0 и 2:1.

Единственный буллит в послематчевой серии (по 3 попытки) реализовал Коул Кофилд. В матче он сделал результативную передачу и набрал очки в девятой игре подряд.

Филадельфия Флайерз - Баффало Сейбрз 5:2

Счет на пятой минуте матча открыл еврейский форвард "Баффало" Джейсон Цукер.

В середине первого периода "Филадельфия" забила 3 гола за 59 секунд.

Анахайм Дакс - Юта Маммот 0:7

4 (2 + 2) очка набрал Джон-Джейсон Петерка.

3 (1 + 2) очка набрал Клейтон Келлер.

Карел Веймелка отразил 27 бросков и совершил седьмой шутаут в карьере.

Сан-Хосе Шаркс - Вашингтон Кэпиталз 1:7

Александр Овечкин забил две шайбы.

4 (2 + 2) очка набрал Райан Леонард.

Три результативных передачи сделал Мэтт Рой.

Еврейский защитник "Вашингтона" Джейкоб Чикран сделал результативную передачу.