Шутауты Эттингера и Веймелки. Результаты матчей НХЛ
Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Даллас" в гостях разгромил "Нью-Джерси" 3:0, "Юта" - "Анахайм" 7:0.
Нью-Джерси Дэвилз - Даллас Старз 0:3
"Дэвилз" проиграли третий матч подряд.
Джейк Эттингер отразил 30 бросков и совершил 2-й шутаут в сезоне и 14-й в карьере.
Руп Хинц сделал результативную передачу и набрал 400 (183 + 217) очков в 491 игре.
Натан Бастиан (Даллас) впервые играл против "Нью-Джерси", за который выступал четыре предыдущих сезона.
Еврейский защитник "Нью-Джерси" Люк Хьюз отыграл 22 минуты 23 секунды. Показатель 0.
Монреаль Канадиенз - Виннипег Джетс 3:2 (буллиты)
Виннипег вел в счете 1:0 и 2:1.
Единственный буллит в послематчевой серии (по 3 попытки) реализовал Коул Кофилд. В матче он сделал результативную передачу и набрал очки в девятой игре подряд.
Филадельфия Флайерз - Баффало Сейбрз 5:2
Счет на пятой минуте матча открыл еврейский форвард "Баффало" Джейсон Цукер.
В середине первого периода "Филадельфия" забила 3 гола за 59 секунд.
Анахайм Дакс - Юта Маммот 0:7
4 (2 + 2) очка набрал Джон-Джейсон Петерка.
3 (1 + 2) очка набрал Клейтон Келлер.
Карел Веймелка отразил 27 бросков и совершил седьмой шутаут в карьере.
Сан-Хосе Шаркс - Вашингтон Кэпиталз 1:7
Александр Овечкин забил две шайбы.
4 (2 + 2) очка набрал Райан Леонард.
Три результативных передачи сделал Мэтт Рой.
Еврейский защитник "Вашингтона" Джейкоб Чикран сделал результативную передачу.