Футбол. "Бейтар" забил 5 голов. "Маккаби" (Тель-Авив) приблизился к лидеру

Состоялись матчи двенадцатого тура чемпионата Израиля по футболу. "Бейтар" разгромил "Ирони" (Тверия) 5:0.

Маккаби (Нетания) - Ашдод 2:2

После первого тайма и до 73-й минуты хозяева вели в счете 2:0.

Гости отыгрались на шестой минуте компенсированного времени.

"Маккаби" занимает четвертое место, "Ашдод" - шестое.

Ирони (Тверия) - Бейтар (Иерусалим) 0:5

Уже на 21-й минуте счет был 0:3. Три гола забил Ярден Шуа.

После перерыва "Бейтар" добил аутсайдера и закрепился на третьем месте.

Маккаби (Тель-Авив) - Апоэль (Хайфа) 2:1

На 55-й минуте при счете 0:0 "Маккаби" остался в меньшинстве. Удален Идо Шахар, который в сезоне 2020-21 годов на правах аренды выступал за хайфский "Апоэль".

Оставшись в меньшинстве, "Желтые" за 5 минут забили 2 гола.

На 84-й минуте Джево Ист сократил отставание.

"Маккаби" занимает второе место, отставая от лидера на 2 очка.