Футбол. "Бейтар" забил 5 голов. "Маккаби" (Тель-Авив) приблизился к лидеру
Состоялись матчи двенадцатого тура чемпионата Израиля по футболу. "Бейтар" разгромил "Ирони" (Тверия) 5:0.
Маккаби (Нетания) - Ашдод 2:2
После первого тайма и до 73-й минуты хозяева вели в счете 2:0.
Гости отыгрались на шестой минуте компенсированного времени.
"Маккаби" занимает четвертое место, "Ашдод" - шестое.
Ирони (Тверия) - Бейтар (Иерусалим) 0:5
Уже на 21-й минуте счет был 0:3. Три гола забил Ярден Шуа.
После перерыва "Бейтар" добил аутсайдера и закрепился на третьем месте.
Маккаби (Тель-Авив) - Апоэль (Хайфа) 2:1
На 55-й минуте при счете 0:0 "Маккаби" остался в меньшинстве. Удален Идо Шахар, который в сезоне 2020-21 годов на правах аренды выступал за хайфский "Апоэль".
Оставшись в меньшинстве, "Желтые" за 5 минут забили 2 гола.
На 84-й минуте Джево Ист сократил отставание.
"Маккаби" занимает второе место, отставая от лидера на 2 очка.