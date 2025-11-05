x
Спорт
Спорт

Первая победа "Пеликанз", восьмая- "Тендер". Результаты матчей НБА

Баскетбол
НБА
время публикации: 05 ноября 2025 г., 11:53 | последнее обновление: 05 ноября 2025 г., 11:58
Первая победа "Пеликанз", восьмая- "Тендер". результаты матчей НБА
AP Photo/Jayne Kamin-Oncea

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Нью-Орлена" обыграл "Шарлотт" 116:112.

Нью-Орлеан Пеликанз - Шарлотт Хорнетс 116:112

Последнюю четверть хозяева выиграли 29:19. "Пеликаны" держали первую победу в сезоне.

Победный трехочковый Хосе Альварадо забросил за 16 секунд до конца матча 115:112.

Голден Стэйт Уорриорз - Финикс Санз 118:107

Стефен Карри набрал 28 очков, в том числе 5 трехочковых.

Лидер "Финикса" Девин Букер стал самым результативным игроком матча, набрав 38 очков (его лучший результат в сезоне).

Марк Уильямс (Финикс) набрал 16 очков и сделал 16 подборов.

Лос-Анджелес Клипперс - Оклахома-Сити Тендер 107:126

"Громовые" одержали восьмую победу подряд на старте сезона. Шай Гилджес-Александр набрал 30 очков и сделал 12 передач.

Спорт
