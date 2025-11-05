Волевая победа "Чикаго". Результаты матчей НБА
время публикации: 05 ноября 2025 г., 09:45 | последнее обновление: 05 ноября 2025 г., 09:45
Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Чикаго" победил "Филадельфию" 113:111, проигрывая 24 очка.
Торонто Рэпторз - Милуоки Бакс 128:100
Атланта Хоукс - Орландо Мэджик 127:112
"Ястребы" во второй раз в этом сезоне победили "Орландо".
Чикаго Булз - Филадельфия Сиксерз 113:111
"Чикаго" выиграл последнюю четверть 29:16, а вторую половину матча 57:36.
Защитник "Чикаго" Джош Гидди сделал "трипл-дабл" (29 + 15 подборов + 12 передач).
Никола Вучевич забросил победный трехочковый за 3 секунды до финальной сирены.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 05 ноября 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 02 ноября 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 01 ноября 2025