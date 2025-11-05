Волевая победа "Чикаго". Результаты матчей НБА

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Чикаго" победил "Филадельфию" 113:111, проигрывая 24 очка.

Торонто Рэпторз - Милуоки Бакс 128:100

Атланта Хоукс - Орландо Мэджик 127:112

"Ястребы" во второй раз в этом сезоне победили "Орландо".

Чикаго Булз - Филадельфия Сиксерз 113:111

"Чикаго" выиграл последнюю четверть 29:16, а вторую половину матча 57:36.

Защитник "Чикаго" Джош Гидди сделал "трипл-дабл" (29 + 15 подборов + 12 передач).

Никола Вучевич забросил победный трехочковый за 3 секунды до финальной сирены.