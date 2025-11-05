x
05 ноября 2025
|
последняя новость: 10:25
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
05 ноября 2025
|
05 ноября 2025
|
последняя новость: 10:25
05 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Волевая победа "Чикаго". Результаты матчей НБА

Баскетбол
НБА
время публикации: 05 ноября 2025 г., 09:45 | последнее обновление: 05 ноября 2025 г., 09:45
Волевая победа "Чикаго". Результаты матчей НБА
AP Photo/Nam Y. Huh

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Чикаго" победил "Филадельфию" 113:111, проигрывая 24 очка.

Торонто Рэпторз - Милуоки Бакс 128:100

Атланта Хоукс - Орландо Мэджик 127:112

"Ястребы" во второй раз в этом сезоне победили "Орландо".

Чикаго Булз - Филадельфия Сиксерз 113:111

"Чикаго" выиграл последнюю четверть 29:16, а вторую половину матча 57:36.

Защитник "Чикаго" Джош Гидди сделал "трипл-дабл" (29 + 15 подборов + 12 передач).

Никола Вучевич забросил победный трехочковый за 3 секунды до финальной сирены.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 05 ноября 2025

Лига чемпионов ФИБА. "Апоэль" проиграл в овертайме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 02 ноября 2025

В Мехико "Детройт" победил "Даллас". Результаты матчей НБА
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 01 ноября 2025

"Дабл-дабл 40+" Дончича. Нервный финиш в Филадельфии. Результаты матчей НБА
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 01 ноября 2025

НБА. Дени Авдия набрал 23 очка. "Портленд" победил "Денвер"