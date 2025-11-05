Лига чемпионов ФИБА. "Апоэль" проиграл в овертайме

В матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов ФИБА "Апоэль" (Холон) в овертайме проиграл "Шоле" 92:94.

Соперники одержали по 2 победы в четырех матчах и делят второе и тетье места в группе.

Счет основного времени 84:84.

Французы выиграли первую четверть 22:15.

После 20 минут 47:34, 30 - 71:60.

"Апоэль" выиграл последнюю четверть 24:13.

Защитник "Апоэля" Джордан Макрэй набрал 37 очков.