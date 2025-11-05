Лига чемпионов ФИБА. "Апоэль" проиграл в овертайме
время публикации: 05 ноября 2025 г., 07:06 | последнее обновление: 05 ноября 2025 г., 07:14
В матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов ФИБА "Апоэль" (Холон) в овертайме проиграл "Шоле" 92:94.
Соперники одержали по 2 победы в четырех матчах и делят второе и тетье места в группе.
Счет основного времени 84:84.
Французы выиграли первую четверть 22:15.
После 20 минут 47:34, 30 - 71:60.
"Апоэль" выиграл последнюю четверть 24:13.
Защитник "Апоэля" Джордан Макрэй набрал 37 очков.
