05 ноября 2025
05 ноября 2025
Спорт

Лига чемпионов ФИБА. "Апоэль" проиграл в овертайме

Баскетбол
время публикации: 05 ноября 2025 г., 07:06 | последнее обновление: 05 ноября 2025 г., 07:14
Лига чемпионов ФИБА. "Апоэль" проиграл в овертайме
AP Photo/Charlie Riedel

В матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов ФИБА "Апоэль" (Холон) в овертайме проиграл "Шоле" 92:94.

Соперники одержали по 2 победы в четырех матчах и делят второе и тетье места в группе.

Счет основного времени 84:84.

Французы выиграли первую четверть 22:15.

После 20 минут 47:34, 30 - 71:60.

"Апоэль" выиграл последнюю четверть 24:13.

Защитник "Апоэля" Джордан Макрэй набрал 37 очков.

Спорт
