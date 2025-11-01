"Дабл-дабл 40+" Дончича. Нервный финиш в Филадельфии. Результаты матчей НБА

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА и группового этапа Кубка НБА. "Бостон" в гостях одолел "Филадельфию" 109:108.

Индиана Пэйсерз - Атланта Хоукс 108:128

Джайлен Джонсон (Атланта). набрал 22 очка и сделал 13 подборов.

"Индиана" проиграла во всех пяти матчах на старте сезона.

Филадельфия Сиксерз - Бостон Селтикс 108:109

"Селтикс" начал сезон с трех поражений, после которых одержал три победы.

Джайлен Браун (Бостон) набрал 32 очка и сделал 6 передач.

За 21 секунду до финальной сирены Тайрез Макси сократил отставание до минимумв 108:109. Затем он не реализовал бросок.

За 4 секунды до финальной сирены Джош Мино (Бостон) не реализовал два штрафных. Хозяева получили шанс, но Джоэль Эмбиид не попал трехочковый.

Кливленд Кавальерз - Торонто Рэпторз 101:112

Хозяева играли без Донована Митчелла и Джарретта Аллена.

Чикаго Булз - Нью-Йорк Никс 135:125

Защитник "Чикаго" Джош Гидди сделал "дабл-дабл" (32 + 10 подборов + 9 передач).

"Булз" победил во всех пяти матчах сезона - лучший старт почти за 30 лет.

Мемфис Гризлиз - Лос-Анджелес Лейкерс 112:117

Лука Дончич (Лейкерс) совершил "дабл-дабл 40+" (44 + 12 подборов +6 передач). Он вернулся после пропуска трех игр.

Финикс Санз - Юта Джаз 118:96

Лидер "Финикса" Девин Букер набрал 36 очков и сделал 9 передач.

Лидер "джазменов" Лаури Марканен набрал 33 очка. Он в четвертой игре подряд набирает более 30 очков.

Лос-Анджелес Клипперс - Нью-Орлеан Пеликанз 126:124

Последнюю четверть "пеликаны" выиграли 40:32.

Кавай леонард набрал 34 очка. в том числе победный бросок "с сиреной".