"Дабл-дабл 40+" Дончича. Нервный финиш в Филадельфии. Результаты матчей НБА
Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА и группового этапа Кубка НБА. "Бостон" в гостях одолел "Филадельфию" 109:108.
Индиана Пэйсерз - Атланта Хоукс 108:128
Джайлен Джонсон (Атланта). набрал 22 очка и сделал 13 подборов.
"Индиана" проиграла во всех пяти матчах на старте сезона.
Филадельфия Сиксерз - Бостон Селтикс 108:109
"Селтикс" начал сезон с трех поражений, после которых одержал три победы.
Джайлен Браун (Бостон) набрал 32 очка и сделал 6 передач.
За 21 секунду до финальной сирены Тайрез Макси сократил отставание до минимумв 108:109. Затем он не реализовал бросок.
За 4 секунды до финальной сирены Джош Мино (Бостон) не реализовал два штрафных. Хозяева получили шанс, но Джоэль Эмбиид не попал трехочковый.
Кливленд Кавальерз - Торонто Рэпторз 101:112
Хозяева играли без Донована Митчелла и Джарретта Аллена.
Чикаго Булз - Нью-Йорк Никс 135:125
Защитник "Чикаго" Джош Гидди сделал "дабл-дабл" (32 + 10 подборов + 9 передач).
"Булз" победил во всех пяти матчах сезона - лучший старт почти за 30 лет.
Мемфис Гризлиз - Лос-Анджелес Лейкерс 112:117
Лука Дончич (Лейкерс) совершил "дабл-дабл 40+" (44 + 12 подборов +6 передач). Он вернулся после пропуска трех игр.
Финикс Санз - Юта Джаз 118:96
Лидер "Финикса" Девин Букер набрал 36 очков и сделал 9 передач.
Лидер "джазменов" Лаури Марканен набрал 33 очка. Он в четвертой игре подряд набирает более 30 очков.
Лос-Анджелес Клипперс - Нью-Орлеан Пеликанз 126:124
Последнюю четверть "пеликаны" выиграли 40:32.
Кавай леонард набрал 34 очка. в том числе победный бросок "с сиреной".