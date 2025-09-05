Юниорский чемпионат Европы по дзюдо. Француженка отказалась пожать израильтянке руку

В Словакии продолжается юниорский чемпионат Европы по дзюдо.

Сегодня произошел неприятный инцидент.

В четвертьфинале француженка Дория Бурсас победила израильтянку Керем Примо.

После поединка она повернулась и ушла с татами, не пожав сопернице руку, сообщает "Исраэль а-Йом".

Обе спортсменки завоевали бронзовые медали.