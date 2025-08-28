Кадетский чемпионат мира по дзюдо. Результаты израильтян
время публикации: 28 августа 2025 г., 08:12 | последнее обновление: 28 августа 2025 г., 08:12
В Софии проходит кадетский чемпионат мира по дзюдо. После первого дня соревнований в медальном зачете лидирует сборная Узбекистана, завоевавшая 3 золотые медали.
Израильтяне в первый день турнира на пьедестал почета не поднимались.
Омер Мор Барак (весовая категория до 50 кг) и том Дубровский (до 55 кг) заняли 7-е места.
Юваль Габай (до 44 кг) заняла пятое место. В поединке за бронзовую медаль она проиграла Ци Ю Ян (Тайвань).
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 23 июля 2025