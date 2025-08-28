x
28 августа 2025
|
последняя новость: 08:55
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
28 августа 2025
|
28 августа 2025
|
последняя новость: 08:55
28 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Кадетский чемпионат мира по дзюдо. Результаты израильтян

Дзюдо
время публикации: 28 августа 2025 г., 08:12 | последнее обновление: 28 августа 2025 г., 08:12
Кадетский чемпионат мира по дзюдо. Результаты израильтян
AP Photo/Aurelien Morissard

В Софии проходит кадетский чемпионат мира по дзюдо. После первого дня соревнований в медальном зачете лидирует сборная Узбекистана, завоевавшая 3 золотые медали.

Израильтяне в первый день турнира на пьедестал почета не поднимались.

Омер Мор Барак (весовая категория до 50 кг) и том Дубровский (до 55 кг) заняли 7-е места.

Юваль Габай (до 44 кг) заняла пятое место. В поединке за бронзовую медаль она проиграла Ци Ю Ян (Тайвань).

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 27 августа 2025

Кадетский чемпионат мира по дзюдо. Турчанка отказалась пожать руку израильтянке
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 27 августа 2025

Кадетский чемпионат мира по дзюдо. Состав сборной Израиля
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 23 июля 2025

Молодежный олимпийский фестиваль. Дзюдо. Израильтянка завоевала серебряную медаль
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 13 июля 2025

Дзюдо. Юли Мишинер и Керем Примо стали победительницами турнира в Венгрии