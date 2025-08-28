Кадетский чемпионат мира по дзюдо. Результаты израильтян

В Софии проходит кадетский чемпионат мира по дзюдо. После первого дня соревнований в медальном зачете лидирует сборная Узбекистана, завоевавшая 3 золотые медали.

Израильтяне в первый день турнира на пьедестал почета не поднимались.

Омер Мор Барак (весовая категория до 50 кг) и том Дубровский (до 55 кг) заняли 7-е места.

Юваль Габай (до 44 кг) заняла пятое место. В поединке за бронзовую медаль она проиграла Ци Ю Ян (Тайвань).