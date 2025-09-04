x
04 сентября 2025
04 сентября 2025
04 сентября 2025
04 сентября 2025
Спорт

Юниорский чемпионат Европы по дзюдо. Израильтянка завоевала бронзовую медаль

Дзюдо
время публикации: 04 сентября 2025 г., 19:06 | последнее обновление: 04 сентября 2025 г., 19:06
Юниорский чемпионат Европы по дзюдо. Израильтянка завоевала бронзовую медаль
AP Photo/Eugene Hoshiko

Сегодня в Братиславе начался юниорский чемпионат Европы по дзюдо.

В первый день турнира израильтяне завоевали одну медаль. Бронзовым призером стала Хили Закройски (весовая категория до 57 кг).

Ицхак Ашпиз (весовая категория до 60 кг) занял седьмое место.

Шалев Коэн (до 66 кг) проиграл схватку за бронзовую медаль (пятое место).

Либби Беккер (до 52 кг) заняла седьмое место.

