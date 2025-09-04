Юниорский чемпионат Европы по дзюдо. Израильтянка завоевала бронзовую медаль

Сегодня в Братиславе начался юниорский чемпионат Европы по дзюдо.

В первый день турнира израильтяне завоевали одну медаль. Бронзовым призером стала Хили Закройски (весовая категория до 57 кг).

Ицхак Ашпиз (весовая категория до 60 кг) занял седьмое место.

Шалев Коэн (до 66 кг) проиграл схватку за бронзовую медаль (пятое место).

Либби Беккер (до 52 кг) заняла седьмое место.