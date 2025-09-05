Юниорский чемпионат Европы по дзюдо. Израильтянка завоевала бронзовую медаль
В Братиславе продолжается юниорский чемпионат Европы по дзюдо (спортсмены до 21 года).
В нем принимают участие 364 спортсмена из 43 стран.
После двух дней соревнований в медальном зачете лидируют итальянцы, завоевавшие 3 золотые, 2 серебряные и 3 бронзовые медали.
На втором месте азербайджанцы (2 + 0 + 1), на третьем - испанцы (1 + 1 + 0).
Сборная Израиля занимает 12-е место.
Израильтянки завоевали две бронзовые медали.
Накануне медаль завоевала Хили Закройски (весовая категория до 57 кг).
Сегодня - Керем Примо (до 63 кг).
Она победила немку Саломею Стейнебруннер.
В четвертьфинале Керем проиграла француженке Дории Бурса, которая также завоевала бронзовую медаль.
В утешительной схватке Керем победила турчанку Синем Оруч, в поединке за третье место - сербку Елену Нисавич.