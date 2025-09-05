x
Спорт

Юношеский чемпионат Европы по флаг-футболу. Израильтяне победили чехов

Американский футбол
время публикации: 05 сентября 2025 г., 11:19 | последнее обновление: 05 сентября 2025 г., 11:28
Юношеский чемпионат Европы по флаг-футболу. Израильтяне победили чехов
AP Photo/Tony Gutierrez

В Инсбруке проходит юношеский чемпионата Европы по флаг-футболу. Турнир проводится в двух возрастных категориях (до 17 и до 15 лет).

Смешанная сборная Израиля (возрастная категория до 15 лет) одержала первую победу.

После двух поражений израильтяне обыграли чехов 39:29.

Украинцы разгромили сборную Франции 62:9.

Флаг-футбол - бесконтактная версия американского футбола.

Спорт
