Юношеский чемпионат Европы по флаг-футболу. Израильтяне победили чехов
время публикации: 05 сентября 2025 г., 11:19 | последнее обновление: 05 сентября 2025 г., 11:28
В Инсбруке проходит юношеский чемпионата Европы по флаг-футболу. Турнир проводится в двух возрастных категориях (до 17 и до 15 лет).
Смешанная сборная Израиля (возрастная категория до 15 лет) одержала первую победу.
После двух поражений израильтяне обыграли чехов 39:29.
Украинцы разгромили сборную Франции 62:9.
Флаг-футбол - бесконтактная версия американского футбола.
