Юношеский чемпионат Европы по флаг-футболу. Израильтяне победили чехов

В Инсбруке проходит юношеский чемпионата Европы по флаг-футболу. Турнир проводится в двух возрастных категориях (до 17 и до 15 лет).

Смешанная сборная Израиля (возрастная категория до 15 лет) одержала первую победу.

После двух поражений израильтяне обыграли чехов 39:29.

Украинцы разгромили сборную Франции 62:9.

Флаг-футбол - бесконтактная версия американского футбола.