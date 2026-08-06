x
06 августа 2026
|
последняя новость: 11:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
06 августа 2026
|
06 августа 2026
|
последняя новость: 11:00
06 августа 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Кубок лиг. Месси забил два гола. "Интер Майами" победил

Футбол
время публикации: 06 августа 2026 г., 10:58 | последнее обновление: 06 августа 2026 г., 10:58
Кубок лиг. Месси забил два гола. "Интер Майами" победил
0:00 0:00
Кубок лиг. Месси забил два гола. "Интер Майами" победил
AP Photo/Rebecca Blackwell

В матче Кубка лиг "Интер Майами" одержал волевую победу над "Атлетико" (Сан-Луис) 4:2.

Лионель Месси забил два гола и сделал результативную передачу.

На 4-й минуте Давид Родригес вывел гостей вперед 0:1.

"Интер" выиграл первый тайм 4:1.

Дважды отличился Лионель Месси. По одному разу Микаэль и Теласко Сеговия (бывший полузащитник "Сампдории").

На 51-й минуте окончательный счет установил бывший форвард молодежной команды мадридского "Атлетико" Рафа Льоренте.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 06 августа 2026

Убит футболист сборной Уганды
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 06 августа 2026

Победный гол бывшего форварда "Апоэля". Результаты матчей Лиги конференций
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 06 августа 2026

Лига Европы. "Ференцварош" победил "Гурник". Каниховский отыграл 83 минуты
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 06 августа 2026

Гол Гринвуда. Победа "Фенербахче". Результаты матчей Лиги чемпионов