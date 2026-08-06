Кубок лиг. Месси забил два гола. "Интер Майами" победил
время публикации: 06 августа 2026 г., 10:58 | последнее обновление: 06 августа 2026 г., 10:58
Кубок лиг. Месси забил два гола. "Интер Майами" победил
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В матче Кубка лиг "Интер Майами" одержал волевую победу над "Атлетико" (Сан-Луис) 4:2.
Лионель Месси забил два гола и сделал результативную передачу.
На 4-й минуте Давид Родригес вывел гостей вперед 0:1.
"Интер" выиграл первый тайм 4:1.
Дважды отличился Лионель Месси. По одному разу Микаэль и Теласко Сеговия (бывший полузащитник "Сампдории").
На 51-й минуте окончательный счет установил бывший форвард молодежной команды мадридского "Атлетико" Рафа Льоренте.
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