Убит футболист сборной Уганды

5 августа в больнице в Кампале умер 27-летний угандийский футболист Дэвид Овори.

Местные СМИ сообщают, что он был избит неподалеку от своего дома и умер в больнице от полученных травм.

Дэвид Овори играл на позициях полузащитника и правого защтника.

Он выступал за сборную Уганды и клубы "Вайперс" (Китенде), "Вилла" (Кампала), "Велез" (Малага, Испания) и "Утсиктен" (Гетеборг, Швеция).