Убит футболист сборной Уганды
время публикации: 06 августа 2026 г., 08:56 | последнее обновление: 06 августа 2026 г., 08:56
Убит футболист сборной Уганды
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5 августа в больнице в Кампале умер 27-летний угандийский футболист Дэвид Овори.
Местные СМИ сообщают, что он был избит неподалеку от своего дома и умер в больнице от полученных травм.
Дэвид Овори играл на позициях полузащитника и правого защтника.
Он выступал за сборную Уганды и клубы "Вайперс" (Китенде), "Вилла" (Кампала), "Велез" (Малага, Испания) и "Утсиктен" (Гетеборг, Швеция).
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