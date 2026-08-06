Лонни Уокер вернулся из "Маккаби" в НБА
время публикации: 06 августа 2026 г., 10:12 | последнее обновление: 06 августа 2026 г., 10:12
Лонни Уокер вернулся из "Маккаби" в НБА
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Атакующий защитник Лонни Уокер продолжит карьеру в "Денвер Наггетс".
По данным американских СМИ, он согласовал условия однолетнего контракта.
В 2025-26 годах американский баскетболист выступал за "Маккаби" (Тель-Авив).
Ранее Лонни Уокер играл за "Сан-Антонио Сперз", "Лос-Анджелес Лейкерс". "Бруклин Нетс", "Жальгирис" (Каунас), "Филадельфию Сиксерз".
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