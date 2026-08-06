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Победный гол бывшего форварда "Апоэля". Результаты матчей Лиги конференций

Футбол
время публикации: 06 августа 2026 г., 08:11 | последнее обновление: 06 августа 2026 г., 08:11
Победный гол бывшего форварда "Апоэля". Результаты матчей Лиги конференций
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Победный гол бывшего форварда "Апоэля". Результаты матчей Лиги конференций
AP Photo/Petros Karadjias

Состоялись первые матчи третьего отборочного раунда Лиги конференций. "Панатинаикос" сыграл вничью 1:1 с ЦСКА 1948.

Бранн (Берген, Норвегия) - Аполлон (Колосси, Кипр) 0:1

Победный гол забил на 22-й минуте бывший форвард хайфского и тель-авивского "Апоэлей" Ален Озболт.

Панатинаикос (Афины, Греция) - ЦСКА 1948 (София, Болгария) 1:1

На 21-й минуте Адриано Ягушич вывел греков вперед 1:0.

Армейцы отыгрались через 10 минут. Гол забил бывший форвард "Сьона" и "Лудогорца" Георги Русев.

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