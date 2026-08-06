время публикации: 06 августа 2026 г., 08:11 | последнее обновление: 06 августа 2026 г., 08:11

0:00 Победный гол бывшего форварда "Апоэля". Результаты матчей Лиги конференций 0:00 0:00 1× 1× 1.5× 2×