Победный гол бывшего форварда "Апоэля". Результаты матчей Лиги конференций
время публикации: 06 августа 2026 г., 08:11 | последнее обновление: 06 августа 2026 г., 08:11
Победный гол бывшего форварда "Апоэля". Результаты матчей Лиги конференций
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Состоялись первые матчи третьего отборочного раунда Лиги конференций. "Панатинаикос" сыграл вничью 1:1 с ЦСКА 1948.
Бранн (Берген, Норвегия) - Аполлон (Колосси, Кипр) 0:1
Победный гол забил на 22-й минуте бывший форвард хайфского и тель-авивского "Апоэлей" Ален Озболт.
Панатинаикос (Афины, Греция) - ЦСКА 1948 (София, Болгария) 1:1
На 21-й минуте Адриано Ягушич вывел греков вперед 1:0.
Армейцы отыгрались через 10 минут. Гол забил бывший форвард "Сьона" и "Лудогорца" Георги Русев.
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