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Футбол. Дуглас Овусу перешел из "Црвены Звезды" в тель-авивский "Апоэль"

Футбол
время публикации: 05 августа 2026 г., 20:10 | последнее обновление: 05 августа 2026 г., 20:10
Футбол. Дуглас Овусу перешел из "Црвены Звезды" в тель-авивский "Апоэль"
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Футбол. Дуглас Овусу перешел из "Црвены Звезды" в тель-авивский "Апоэль"
AP Photo/Andres Kudacki

Тель-авивский "Апоэль" подписчал четырехлетний контракт с ганским вингером Дугласом Овусу.

По данным портала Ynet, это самая дорогая сделка в истории клуба.

Переход 20-летнего футболиста обошелся "красным" в 2.5 миллиона евро.

Дебютировать за "Апоэль" полузащитник сможет завтра в матче третьего отборочного этапа против "Катовице".

Ранее Дуглас Овусу играл за сербские клубы "Радник" (Сурдулица) и "Црвена Звезда" (Белград).

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