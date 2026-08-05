Футбол. Дуглас Овусу перешел из "Црвены Звезды" в тель-авивский "Апоэль"
время публикации: 05 августа 2026 г., 20:10 | последнее обновление: 05 августа 2026 г., 20:10
Футбол. Дуглас Овусу перешел из "Црвены Звезды" в тель-авивский "Апоэль"
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Тель-авивский "Апоэль" подписчал четырехлетний контракт с ганским вингером Дугласом Овусу.
По данным портала Ynet, это самая дорогая сделка в истории клуба.
Переход 20-летнего футболиста обошелся "красным" в 2.5 миллиона евро.
Дебютировать за "Апоэль" полузащитник сможет завтра в матче третьего отборочного этапа против "Катовице".
Ранее Дуглас Овусу играл за сербские клубы "Радник" (Сурдулица) и "Црвена Звезда" (Белград).
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