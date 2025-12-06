x
Спорт

Футбол. Тель-авивский "Апоэль" разгромил одноклубников

Футбол
время публикации: 06 декабря 2025 г., 17:18 | последнее обновление: 06 декабря 2025 г., 17:18
Футбол. Тель-авивский "Апоэль" разгромил одноклубников
AP Photo/Dave Thompson

В стартовом матче тринадцатого тура чемпионата Израиля по футболу тель-авивский "Апоэль" разгромил одноклубников из Петах-Тиквы 4:0.

До этого команда из Петах-Тиквы не проигрывала шесть матчей подряд.

Голы забили Лойзос Лойзу (перешел 21 сентября из "Омонии"), Андриан Краев (перешел 30 июля из португальской "Каса Пиа") и Став Туриэль.

На 77-й минуте гол в свои ворота забил Орель Дгани, в 2013-20 годах игравший за тель-авивский "Апоэль".

Спорт
