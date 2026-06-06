Паоло Ваноли покинул пост главного тренера "Фиорентины", сообщает официальный сайт клуба.

Он возглавил команду из Флоренции 7 ноября 2025 года. Тогда "фиалки" занимали последнее место в Серии А.

Контракт был рассчитан до конца сезона с возможностью продления.

Ваноли задачу выполнил - "Фиорентина" место в элите сохранила (15-е место), но контракт продлевать не стали.

По данным итальянских СМИ, новым главным тренером "Фиорентины" станет Фабио Гроссо.