Чемпионат мира по футболу. Обзор группы Н

В группе Н играет один из основных фаворитов турнира - сборная Испании. Испанцы и уругвайцы - явные фавориты группы.

Эксперты не ожидают, что команды Саудовской Аравии и Кабо Верде могут доставить им серьезные неприятности.

Впервые в истории (испанцы участвовали в 17 чемпионатах мира) в составе сборной Испании нет ни одного представителя "Реала". "Барселону" представляют 8 игроков.

"Красная фурия" - одна из самых техничных и сыгранных команд турнира. Ее стиль известен всем - тотальный контроль мяча с огромным количеством передач ( в 2018 году казалось, что огромное количество точных передач иногда становится самоцелью во вред результату).

Традиционно мощная полузащита.

При огромном количестве техничных нападающих и плэймейкеров испанцам может не хватить примитивного тарана, который может тупо затоптать, продавить и смять эшелонированную оборону.

Мощный форвард - не их стиль, но иногда он бывает необходим.

Козыри сборной Уругвая - агрессивный прессинг, скорость, создание давления на соперника.

В 21 веке уругвайцы не играли на чемпионате мира только в 2006 году.

Лидеры команды: Дарвин Нуньес и Федерико Вальверде. Голкипер Фернандо Муслера сыграет на пятом чемпионате мира. Ему во время турнира исполнится 40 лет.

Стиль уругвайцев очень энергозатратный. При жаркой погоде (например, в Майами) это может стать проблемой.

Сборная Саудовской Аравии седьмой раз сыграет на чемпионате мира.

Крепкая слаженная команда, которая, скорее всего, будет делать ставку на игру от обороны и контратаки.

Фаворитам она уступает в классе.

На прошлом чемпионате мира "арабские соколы" победили сборную Аргентины 2:1.

Команда Эрве Ренара умеет жестко и дисциплинировано действовать в обороне.

Сборная Кабо Верде - дебютант чемпионата мира и одна из главных загадок турнира.

"Синие акулы" отличаются железной дисциплиной. В отборе они потерпели одно поражение, выиграли все домашние матчи, в которых не пропустили ни одного гола. А среди соперников была сборная Камеруна.

Эксперты считают, что островитяне сделают ставку на глубокую оборону и быстрые контратаки.

В составе команды нападающий тель-авивского "Маккаби" Элио Варела.