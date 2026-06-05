Чемпионат мира по футболу. Обзор группы Н
В группе Н играет один из основных фаворитов турнира - сборная Испании. Испанцы и уругвайцы - явные фавориты группы.
Эксперты не ожидают, что команды Саудовской Аравии и Кабо Верде могут доставить им серьезные неприятности.
Впервые в истории (испанцы участвовали в 17 чемпионатах мира) в составе сборной Испании нет ни одного представителя "Реала". "Барселону" представляют 8 игроков.
"Красная фурия" - одна из самых техничных и сыгранных команд турнира. Ее стиль известен всем - тотальный контроль мяча с огромным количеством передач ( в 2018 году казалось, что огромное количество точных передач иногда становится самоцелью во вред результату).
Традиционно мощная полузащита.
При огромном количестве техничных нападающих и плэймейкеров испанцам может не хватить примитивного тарана, который может тупо затоптать, продавить и смять эшелонированную оборону.
Мощный форвард - не их стиль, но иногда он бывает необходим.
Козыри сборной Уругвая - агрессивный прессинг, скорость, создание давления на соперника.
В 21 веке уругвайцы не играли на чемпионате мира только в 2006 году.
Лидеры команды: Дарвин Нуньес и Федерико Вальверде. Голкипер Фернандо Муслера сыграет на пятом чемпионате мира. Ему во время турнира исполнится 40 лет.
Стиль уругвайцев очень энергозатратный. При жаркой погоде (например, в Майами) это может стать проблемой.
Сборная Саудовской Аравии седьмой раз сыграет на чемпионате мира.
Крепкая слаженная команда, которая, скорее всего, будет делать ставку на игру от обороны и контратаки.
Фаворитам она уступает в классе.
На прошлом чемпионате мира "арабские соколы" победили сборную Аргентины 2:1.
Команда Эрве Ренара умеет жестко и дисциплинировано действовать в обороне.
Сборная Кабо Верде - дебютант чемпионата мира и одна из главных загадок турнира.
"Синие акулы" отличаются железной дисциплиной. В отборе они потерпели одно поражение, выиграли все домашние матчи, в которых не пропустили ни одного гола. А среди соперников была сборная Камеруна.
Эксперты считают, что островитяне сделают ставку на глубокую оборону и быстрые контратаки.
В составе команды нападающий тель-авивского "Маккаби" Элио Варела.