06 марта 2026
Спорт

Чемпионат мира по бейсболу. Австралийцы одержали вторую победу

Бейсбол
время публикации: 06 марта 2026 г., 11:45
Чемпионат мира по бейсболу. Австралийцы одержали вторую победу
AP Photo/Hiro Komae

Начался чемпионат мира по бейсболу (WorldBaseball Classic).

Начался пока только в одной группе. Состоялись несколько матче в группе С.

Австралийцы победили сборные Тайваня 3:0 и Чехии 5:1.

Чех проиграли 4:11 сборной Южной Кореи.

8 марта израильтяне в первом матче встретятся со сборной Венесуэлы.

