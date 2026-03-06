Чемпионат мира по бейсболу. Австралийцы одержали вторую победу
Начался чемпионат мира по бейсболу (WorldBaseball Classic).
Начался пока только в одной группе. Состоялись несколько матче в группе С.
Австралийцы победили сборные Тайваня 3:0 и Чехии 5:1.
Чех проиграли 4:11 сборной Южной Кореи.
8 марта израильтяне в первом матче встретятся со сборной Венесуэлы.
