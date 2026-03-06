Чемпионат мира по бейсболу. Австралийцы одержали вторую победу

Начался чемпионат мира по бейсболу (WorldBaseball Classic).

Начался пока только в одной группе. Состоялись несколько матче в группе С.

Австралийцы победили сборные Тайваня 3:0 и Чехии 5:1.

Чех проиграли 4:11 сборной Южной Кореи.

8 марта израильтяне в первом матче встретятся со сборной Венесуэлы.