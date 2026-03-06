x
06 марта 2026
Спорт

Вембаньяма набрал 38 очков Результаты матчей НБА

Баскетбол
НБА
время публикации: 06 марта 2026 г., 11:31
Вембаньяма набрал 38 очков Результаты матчей НБА
AP Photo/Eric Gay

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Сан-Антонио" победил "Детройт" 121:106.

Сан-Антнио Сперз -Детройт Пистонз 121:106

Лидер "шпор" Виктор Вембаньяма набрал 38 очков, сделал 16 подборов и 5 блок-шотов.

Финикс Санз - Чикаго Булз 103:105

"Чикаго" недавно прервал серию из 11 поражений, одержав вторую победу в последних трех играх.

Денвер Наггетс - Лос-Анджелес Лейкерс 120:113

Лидер "Денвера" Никола Йрокич сделал "трипл-дабл" (28 + 12 подборов + 13 передач).

Сакраменто Кингз - Нью-Орлеан Пеликанз 123:133

Спорт
