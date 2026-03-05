В связи с войной перенесены два матча Евролиги
время публикации: 05 марта 2026 г., 08:22 | последнее обновление: 05 марта 2026 г., 08:30
Сегодня начнется тридцатый тур регулярного чемпионата Евролиги.
В связи с войной на Ближнем Востоке перенесены два мата:
Тель-авивское дерби "Маккаби" - "Апоэль" и
"Партизан" (Белград) - "Дубай".
