x
05 марта 2026
|
последняя новость: 08:38
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
05 марта 2026
|
05 марта 2026
|
последняя новость: 08:38
05 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

В связи с войной перенесены два матча Евролиги

Баскетбол
Война с Ираном
Спорт/важное
время публикации: 05 марта 2026 г., 08:22 | последнее обновление: 05 марта 2026 г., 08:30
В связи с войной перенесены два матча Евролиги
AP Photo/Karen Warren

Сегодня начнется тридцатый тур регулярного чемпионата Евролиги.

В связи с войной на Ближнем Востоке перенесены два мата:

Тель-авивское дерби "Маккаби" - "Апоэль" и

"Партизан" (Белград) - "Дубай".

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 04 марта 2026

"Сан-Антонио" разгромил "Филадельфию". Результаты матчей НБА
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 04 марта 2026

Израильтяне набрали 17 очков. "Майами" разгромил "Бруклин". Результаты матчей НБА
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 01 марта 2026

Отборочный матч чемпионата мира по баскетболу. Израильтяне разгромили сборную Кипра
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 01 марта 2026

"Лейкерс" разгромил "воинов". Результаты матчей НБА