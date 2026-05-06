Победы "Детройта" и "Оклахома-Сити". Результаты матчей НБА
время публикации: 06 мая 2026 г., 09:53 | последнее обновление: 06 мая 2026 г., 10:01
Состоялись первые матчи четвертьфинальных серий (полуфиналов конференций).
Детройт Пистонс - Кливленд Кавальерз 111:101
"Детройт" победил "Кливленд" в матче плэй-офф впервые с 2007 года.
Оклахома-Сити Тендер - Лос-Анджелес Лейкерс 108:90
"Лейкерс" играл без травмированного Луки Дончича.
Отличный матч провели лидеры чемпиона: Чет Холмгрен (24 + 12 подборов), Шай Гилджес-Александр (18), Аджай Митчелл (18).
