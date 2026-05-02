"Лейкерс" вышел во второй раунд плэй-офф НБА. Антирекорд "Орландо". Результаты матчей

Определились все участники полуфиналов западной конференции НБА.

В сериях второго раунда сыграют:

"Оклахома-Сити Тендер" - "Лос-Анджелос Лейкерс"

"Сан-Антонио Сперз" - "Миннесота Тимбервулвз".

Орландо Мэджик - Детройт Пистонс 79:93 (счет в серии 3:3)

В первой половине матча "Орландо" был близок к выходу в полуфинал Востока. После половины матча 60:38, "+ 24" по ходу игры. Потрясающая вторая четверть 35:12.

Но "маги" слишком рано поверили в победу и провалили вторую половину матча. Мало того, установили антирекорд плэй-офф НБА - 19 очков во второй половине матча.

Лидер гостей Кейд Каннингем набрал 32 очка.

Торонто Рэпторз - Кливленд Кавальерз 112:110 (овертайм)(3:3)

Основное время 104:104.

Ар Джей Барретт сделал победный трехочковый за 1.2 секунды до конца овертайма.

Хьюстон Рокетс - Лос-Анджелес Лейкерс 78:98 (2:4)

Леброн Джеймс набрал 28 очков.

"Лейкерс" впервые с 2023 года вышел в полуфинал Западной конференции.