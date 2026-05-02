"Лейкерс" вышел во второй раунд плэй-офф НБА. Антирекорд "Орландо". Результаты матчей
Определились все участники полуфиналов западной конференции НБА.
В сериях второго раунда сыграют:
"Оклахома-Сити Тендер" - "Лос-Анджелос Лейкерс"
"Сан-Антонио Сперз" - "Миннесота Тимбервулвз".
Орландо Мэджик - Детройт Пистонс 79:93 (счет в серии 3:3)
В первой половине матча "Орландо" был близок к выходу в полуфинал Востока. После половины матча 60:38, "+ 24" по ходу игры. Потрясающая вторая четверть 35:12.
Но "маги" слишком рано поверили в победу и провалили вторую половину матча. Мало того, установили антирекорд плэй-офф НБА - 19 очков во второй половине матча.
Лидер гостей Кейд Каннингем набрал 32 очка.
Торонто Рэпторз - Кливленд Кавальерз 112:110 (овертайм)(3:3)
Основное время 104:104.
Ар Джей Барретт сделал победный трехочковый за 1.2 секунды до конца овертайма.
Хьюстон Рокетс - Лос-Анджелес Лейкерс 78:98 (2:4)
Леброн Джеймс набрал 28 очков.
"Лейкерс" впервые с 2023 года вышел в полуфинал Западной конференции.