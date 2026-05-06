x
06 мая 2026
|
последняя новость: 20:39
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
06 мая 2026
|
06 мая 2026
|
последняя новость: 20:39
06 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Перед матчем чемпионата Израиля в Тель-Авиве. полиция задержала болельщиков "Бейтара"

Полиция
Футбол
время публикации: 06 мая 2026 г., 20:32 | последнее обновление: 06 мая 2026 г., 20:32
Перед матчем чемпионата Израиля в Тель-Авиве. полиция задержала болельщиков "Бейтара"
Пресс-служба полиции Израиля

В Тель-Авиве проходит матч тридцать первого тура чемпионата Израиля по футболу "Апоэль" - "Бейтар".

Полиция Тель-Авива задержала один из автобусов со столичными болельщиками.

Первоначально были задержаны около 60 болельщиков "Бейтара". Позже посчти все были освобождены. В участке полиция оставила двух фанатов "Бейтара", сообщает ONE.

По сообщению полиции, в автобусе был найден нож и "вещество, похожее на наркотик".

По заявлению представителя полиции, некоторые из болельщиков "были в состоянии алкогольного опьянения".

"Бейтар" выступил с осуждением действий полиции, назвав их "срывом футбольного праздника".

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 06 мая 2026

Болельщики в Китае и Индии могут не увидеть матчи чемпионата мира по футболу
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 06 мая 2026

Футбол. Впечатляющие достижения "Арсенала"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 06 мая 2026

Умер бывший защитник сборной Узбекистана
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 03 мая 2026

Известный футбольный тренер допрошен по делу о сексуальном домогательстве