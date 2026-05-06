Перед матчем чемпионата Израиля в Тель-Авиве. полиция задержала болельщиков "Бейтара"
время публикации: 06 мая 2026 г., 20:32 | последнее обновление: 06 мая 2026 г., 20:32
В Тель-Авиве проходит матч тридцать первого тура чемпионата Израиля по футболу "Апоэль" - "Бейтар".
Полиция Тель-Авива задержала один из автобусов со столичными болельщиками.
Первоначально были задержаны около 60 болельщиков "Бейтара". Позже посчти все были освобождены. В участке полиция оставила двух фанатов "Бейтара", сообщает ONE.
По сообщению полиции, в автобусе был найден нож и "вещество, похожее на наркотик".
По заявлению представителя полиции, некоторые из болельщиков "были в состоянии алкогольного опьянения".
"Бейтар" выступил с осуждением действий полиции, назвав их "срывом футбольного праздника".
