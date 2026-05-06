Перед матчем чемпионата Израиля в Тель-Авиве. полиция задержала болельщиков "Бейтара"

В Тель-Авиве проходит матч тридцать первого тура чемпионата Израиля по футболу "Апоэль" - "Бейтар".

Полиция Тель-Авива задержала один из автобусов со столичными болельщиками.

Первоначально были задержаны около 60 болельщиков "Бейтара". Позже посчти все были освобождены. В участке полиция оставила двух фанатов "Бейтара", сообщает ONE.

По сообщению полиции, в автобусе был найден нож и "вещество, похожее на наркотик".

По заявлению представителя полиции, некоторые из болельщиков "были в состоянии алкогольного опьянения".

"Бейтар" выступил с осуждением действий полиции, назвав их "срывом футбольного праздника".