"Барселона" не смогла победить в Бельгии. Результаты матчей Лиги чемпионов

Состоялись матчи четвертого тура общего этапа "Барселона" не смогла победить "Брюгге" 3:3.

Аякс (Амстердам, Нидерланды) - Галатасарай (Стамбул, Турция) 0:3

Израильский полузащитник "Аякса" Оскар Глух отыграл весь матч.

Хет-трик сделал Виктор Осимхен.

Бенфика (Лиссабон, Португалия) - Байер (Леверкузен, Германия) 0:1

Победный гол на 65-й минуте забил Патрик Шик.

Брюгге (Бельгия) - Барселона (Испания) 3:3

Бельгийцы трижды вели в счете. В компенсированное время Верман забил победный гол. Но гол бельгийцев отменили из-за фола в атаке. Судьи спасли "Барселону".

У "Барселоны" огромное статистическое преимущество (76% владения мячом, 23:10 по ударам, 3:0 по угловым). Соперники нанесли по 6 точных ударов.

Интер (Милан, Италия) - Кайрат (Алма-Ата, Казахстан) 2:1

Манчестер Сити (Англия) - Боруссия (Дортмунд, Германия) 4:1

Марсель (Франция) - Аталанта (Бергамо, Италия) 0:1

Победный гол на 90-й минуте забил Лазар Самарджич.

Ньюкасл (Англия) - Атлетик (Бильбао, Испания) 2:0