Евролига. "Црвена Звезда" разгромила "Панатинаикос"
время публикации: 06 ноября 2025 г., 07:49 | последнее обновление: 06 ноября 2025 г., 07:58
В первом матче девятого тура регулярного чемпионата Евролиги "Црвена звезда" разгромила "Панатинаикос" 86:68.
После 10 минут 20:12, 20 - 46:32, 30 - 67:40.
Самый результативный игрок матча - защитник афинян Костас Слукас (16 + 4 передачи).
По 14 очков набрали баскетболисты сербского клуба Коди Миллер- Макинтайр (+ 9 подборов + 7 передач) и Чима Монеке (+ 8 подборов).
