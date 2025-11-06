x
Евролига. "Црвена Звезда" разгромила "Панатинаикос"

Баскетбол
время публикации: 06 ноября 2025 г., 07:49 | последнее обновление: 06 ноября 2025 г., 07:58
Евролига. "Црвена Звезда" разгромила "Панатинаикос"
AP Photo/Craig Mitchelldyer

В первом матче девятого тура регулярного чемпионата Евролиги "Црвена звезда" разгромила "Панатинаикос" 86:68.

После 10 минут 20:12, 20 - 46:32, 30 - 67:40.

Самый результативный игрок матча - защитник афинян Костас Слукас (16 + 4 передачи).

По 14 очков набрали баскетболисты сербского клуба Коди Миллер- Макинтайр (+ 9 подборов + 7 передач) и Чима Монеке (+ 8 подборов).

