Сюрпризы "Пафоса" и "Карабаха". Результаты матчей Лиги чемпионов
время публикации: 06 ноября 2025 г., 07:33 | последнее обновление: 06 ноября 2025 г., 07:33
Состоялись матчи четвертого тура общего этапа "Пафос" победил "Вильярреал" 1:0. "Карабах" не проиграл "Челси" 2:2.
Пафос (Испания) - Вильярреал (Испания) 1:0
"Пафос" одержал первую победу в общем этапе Лиги чемпионов.
Победный гол на 46-й минуте забил бывший защитник тель-авивского "Маккаби" Деррик Лукассен.
Карабах (Азербайджан) - Челси (Лондон, Англия) 2:2
