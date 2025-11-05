Отборочный турнир чемпионата мира по футболу. Соперники израильтянок
время публикации: 05 ноября 2025 г., 12:40 | последнее обновление: 05 ноября 2025 г., 12:40
Состоялась жеребьевка европейского отборочного турнира женского чемпионата мира по футболу 2027 года.
Турнир пройдет с февраля по ноябрь 2026 года.
Сборная Израиля играет в группе 4 Лиги В.
Соперницы - сборные Бельгии, Шотландии и Люксембурга.
