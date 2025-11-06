x
06 ноября 2025
Спорт

Состав сборной Израиля на матчи против Литвы и Молдовы

Футбол
время публикации: 06 ноября 2025 г., 13:09 | последнее обновление: 06 ноября 2025 г., 13:09
AP Photo/Luca Bruno

Назван состав сборной Израиля по футболу на ноябрьские матчи.

13 ноября израильтяне сыграют товарищеский матч против сборной Литвы.

16 ноября наша команда сыграет отборочный матч чемпионата мира по футболу против сборной Моловы.

Вратари: Омри Глейзер, Омер Нирон, Нив Элиаси.

Защитники: Рой Равиво, Анан Халайли, Эли Даса, Гай Мизрахи, Дэнни Групер, Ор Белориан, Раз Шломо, Идан Нахмиас, Став Лемкин.

Полузащитники: Оскар Глух, Дан Битон, Дор Перец, Махмуд Джабер, Элиэль Перец, Омри Гандельман, Габи Каникховский, Ярден Шуа.

Нападающие: Дор Турджеман, Став Ториэль, Амир Ганах, Идан Токломати.

Из-за травм и других причин в сборную не вызваны: Манор Соломон, Тай Барибо, Мохаммад Абу-Фани и Даниэль Перец.

Спорт
