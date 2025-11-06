Первая победа "Бруклина". Результаты матчей НБА
Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Бруклин" одержал первую победу в сезоне.
Кливленд Кавальерз - Филадельфия Сиксерз 132:121
Лидер хозяев Донован Митчелл провел лучший матьч в сезоне, набрав 46 очков.
Джарретт Аллен (Кливленд) набрал 24 очка и сделал 10 подборов.
Детройт Пистонс - Юта Джаз 114:103
"Детройт" победил в четвертом матче подряд.
Третью четверть хозяева выиграли 25:14.
Кейд Каннингм набрал 31 очков, 19 - в последней четверти.
Индиана Пэйсерз - Бруклин Нетс 103:112
Майкл Портер-млвдший сделал "дабл-дабл" (32 + 11 подборов).
Бостон Селтикс - Вашингтон Уизардс 136:107
Джайлен Браун (Бостон) набрал 35 очков за 26 минут (в том числе 16 очков в первой четверти).
Столичная команда выиграла первую четверть 37:26.
Алекс Сарр (Вашингтон) набрал 31 очко, сделал 7 подборов и 2 блок-шота. В седьмом матче подряд он желает не менее двух блок-шотов.
"Вашингтон" не побеждал "Бостон" с марта 2023 года - 9 матчей.
Нью-Йорк Никс - Миннесота Тимбервулвз 137:114
Лидер "Миннесоты" Энтони Эдвардс вернулся в состав и набрал 15 очков. оН пропустил 4 матча из-за травмы.