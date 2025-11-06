Первая победа "Бруклина". Результаты матчей НБА

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Бруклин" одержал первую победу в сезоне.

Кливленд Кавальерз - Филадельфия Сиксерз 132:121

Лидер хозяев Донован Митчелл провел лучший матьч в сезоне, набрав 46 очков.

Джарретт Аллен (Кливленд) набрал 24 очка и сделал 10 подборов.

Детройт Пистонс - Юта Джаз 114:103

"Детройт" победил в четвертом матче подряд.

Третью четверть хозяева выиграли 25:14.

Кейд Каннингм набрал 31 очков, 19 - в последней четверти.

Индиана Пэйсерз - Бруклин Нетс 103:112

Майкл Портер-млвдший сделал "дабл-дабл" (32 + 11 подборов).

Бостон Селтикс - Вашингтон Уизардс 136:107

Джайлен Браун (Бостон) набрал 35 очков за 26 минут (в том числе 16 очков в первой четверти).

Столичная команда выиграла первую четверть 37:26.

Алекс Сарр (Вашингтон) набрал 31 очко, сделал 7 подборов и 2 блок-шота. В седьмом матче подряд он желает не менее двух блок-шотов.

"Вашингтон" не побеждал "Бостон" с марта 2023 года - 9 матчей.

Нью-Йорк Никс - Миннесота Тимбервулвз 137:114

Лидер "Миннесоты" Энтони Эдвардс вернулся в состав и набрал 15 очков. оН пропустил 4 матча из-за травмы.