Волейбол. В финале женского чемпионата мира сыграют сборные Турции и Италии
время публикации: 06 сентября 2025 г., 18:59 | последнее обновление: 06 сентября 2025 г., 18:59
Определились финалистки женского чемпионата мира по волейболу, который проходит в Таиланде.
В финале встретятся сборные Турции и Италии.
Три года назад итальянки заняли третье место, турчанки - восьмое. Действующие чемпионки - сборная Сербии - выбыли в 1/8 финаал.
В полуфинале сборная Турции одержала волевую победу над японками 16:25, 25:17, 25:18, 27:25.
Итальянки одолели сборную Бразилии 22:25, 25:22, 28:30, 25:22, 15:13.
