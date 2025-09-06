Волейбол. В финале женского чемпионата мира сыграют сборные Турции и Италии

Определились финалистки женского чемпионата мира по волейболу, который проходит в Таиланде.

В финале встретятся сборные Турции и Италии.

Три года назад итальянки заняли третье место, турчанки - восьмое. Действующие чемпионки - сборная Сербии - выбыли в 1/8 финаал.

В полуфинале сборная Турции одержала волевую победу над японками 16:25, 25:17, 25:18, 27:25.

Итальянки одолели сборную Бразилии 22:25, 25:22, 28:30, 25:22, 15:13.