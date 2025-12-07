x
Спорт

Чемпионат Европы по плаванию. Анастасия Горбенко завоевала третью бронзовую медаль

Плавание
время публикации: 07 декабря 2025 г., 10:03 | последнее обновление: 07 декабря 2025 г., 10:13
Чемпионат Европы по плаванию. Анастасия Горбенко завоевала третью бронзовую медаль
AP Photo/Martin Meissner

В Люблине, Польша, проходит чемпионат Европы по плаванию "на короткой воде" (бассейн длиной 25 м).

Израильтянка Анастасия Горбенко завоевала три бронзовые медали.

Она стала третьей на дистанции 200 метров комплексным стилем с результатом 2 минуты 5.32 секунды.

Чемпионкой стал голландка Маррит Стинберген, установившая рекорд Европы - 2 минуты 1.83 секунды.

Серебряную медаль завоевала ирландка Эллен Уолш.

Ранее Анастасия Горбенко завоевала бронзовые медали на дистанциях 100 метров комплексным стилем и 100 метров брассом.

