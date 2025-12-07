Чемпионат Европы по плаванию. Анастасия Горбенко завоевала третью бронзовую медаль
время публикации: 07 декабря 2025 г., 10:03 | последнее обновление: 07 декабря 2025 г., 10:13
В Люблине, Польша, проходит чемпионат Европы по плаванию "на короткой воде" (бассейн длиной 25 м).
Израильтянка Анастасия Горбенко завоевала три бронзовые медали.
Она стала третьей на дистанции 200 метров комплексным стилем с результатом 2 минуты 5.32 секунды.
Чемпионкой стал голландка Маррит Стинберген, установившая рекорд Европы - 2 минуты 1.83 секунды.
Серебряную медаль завоевала ирландка Эллен Уолш.
Ранее Анастасия Горбенко завоевала бронзовые медали на дистанциях 100 метров комплексным стилем и 100 метров брассом.
