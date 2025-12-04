Чемпионат Европы по плаванию. Израильтянка завоевала бронзовую медаль
время публикации: 04 декабря 2025 г., 08:29 | последнее обновление: 04 декабря 2025 г., 08:32
В Люблине, Польша, проходит чемпионат Европы по плаванию на "короткой воде" (бассейн длиной 25 м).
Израильтянка Анастасия горбенко завоевала бронзовую медаль на дистанции 100 метров брассом.
Ее результат 1 минута 3.90 секунды.
Анастасия на 8 сотых секунды отстала от победившей Энели Ефимовой (Эстония).
Второе место заняла бельгийка Флорин Гаспар.
