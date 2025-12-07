x
07 декабря 2025
|
последняя новость: 09:27
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
07 декабря 2025
|
07 декабря 2025
|
последняя новость: 09:27
07 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Матч чемпионата Израиля по футболу перенесен из-за погодных условий

Футбол
время публикации: 07 декабря 2025 г., 08:44 | последнее обновление: 07 декабря 2025 г., 08:51
Матч чемпионата Израиля по футболу перенесен из-за погодных условий
AP Photo/Michael Wyke

Матч чемпионата Израиля по футболу "Маккаби Бней Райна" - "Бней Сахнин" был перенесен из-за погодных условий.

Игра состоится завтра 8 декабря.

Незадолгo до начала матча в Ноф а-Галиль прошел ливень с градом. Поле и парковка возле стадиона оказались затоплены.

Начало матча несколько раз переносилось. Затем было принято решение о проведении игры в другой день.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 декабря 2025

Лионель Месси сделал две результативные передачи в финале плэй-офф MLS
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 декабря 2025

Футбол. Хайфский "Маккаби" победил в Кирьят-Шмоне
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 06 декабря 2025

Футбол. Юбилейный олимпийский гол и другие сюрпризы чемпионата Англии
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 06 декабря 2025

Футбол. Хет-трик Кейна. Сенсационное поражение "Байера"