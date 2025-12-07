Матч чемпионата Израиля по футболу перенесен из-за погодных условий
время публикации: 07 декабря 2025 г., 08:44 | последнее обновление: 07 декабря 2025 г., 08:51
Матч чемпионата Израиля по футболу "Маккаби Бней Райна" - "Бней Сахнин" был перенесен из-за погодных условий.
Игра состоится завтра 8 декабря.
Незадолгo до начала матча в Ноф а-Галиль прошел ливень с градом. Поле и парковка возле стадиона оказались затоплены.
Начало матча несколько раз переносилось. Затем было принято решение о проведении игры в другой день.
