Матч чемпионата Израиля по футболу перенесен из-за погодных условий

Матч чемпионата Израиля по футболу "Маккаби Бней Райна" - "Бней Сахнин" был перенесен из-за погодных условий.

Игра состоится завтра 8 декабря.

Незадолгo до начала матча в Ноф а-Галиль прошел ливень с градом. Поле и парковка возле стадиона оказались затоплены.

Начало матча несколько раз переносилось. Затем было принято решение о проведении игры в другой день.