Валенсийский марафон. Результаты израильтян
время публикации: 07 декабря 2025 г., 15:15 | последнее обновление: 07 декабря 2025 г., 15:24
Победителем марафона Валенсии 2025 года стал кениец Джон Корир, преодолевший дистанцию за 2 часа 2 минуты 24 секунды.
На втором месте Аманал Петрос (Германия). на третьем - Авет Кибрау (Норвегия).
Израильтянин Гашау Аяле занял пятое место, отстав от победителя на 3 минуты 5 секунд.
У женщин победили кенийки Джоселин Джепкосгеи и Перес Джепкосгеи.
Израильтянка Лона Салпетер заняла восьмое место.
Ссылки по теме