07 декабря 2025
07 декабря 2025
Спорт

Валенсийский марафон. Результаты израильтян

Легкая атлетика
время публикации: 07 декабря 2025 г., 15:15 | последнее обновление: 07 декабря 2025 г., 15:24
AP Photo/Ashley Landis

Победителем марафона Валенсии 2025 года стал кениец Джон Корир, преодолевший дистанцию за 2 часа 2 минуты 24 секунды.

На втором месте Аманал Петрос (Германия). на третьем - Авет Кибрау (Норвегия).

Израильтянин Гашау Аяле занял пятое место, отстав от победителя на 3 минуты 5 секунд.

У женщин победили кенийки Джоселин Джепкосгеи и Перес Джепкосгеи.

Израильтянка Лона Салпетер заняла восьмое место.

Спорт
