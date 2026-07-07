Янник Синнер вышел в четвертьфинал Уимблдона
время публикации: 07 июля 2026 г., 07:18 | последнее обновление: 07 июля 2026 г., 07:18
Американец Фриц Тейлор вышел в четвертьфинал Уимблдона, одолев Александра Бублика (Казахстан) 7:6, 6:4, 6:4.
35-летний болгарин Григор Димитров проиграл британцу Артуру Фери 5:7, 6:3, 6:4, 4:6, 6:7.
Итальянец Флавио Коболли одолел австралийца Алекса де Минора 7:5, 7:6, 6:3.
Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер победил японца Синтаро Мочизуки 6:3, 7:6, 6:3. Канадец Феликс Оже-Альясим обыграл испанца Алехандро Давидовича-Фокину 6:7, 7:6, 6:3, 6:7, 6:1.
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