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Спорт

Янник Синнер вышел в четвертьфинал Уимблдона

Теннис
Теннисный турнир Большого Шлема
время публикации: 07 июля 2026 г., 07:18 | последнее обновление: 07 июля 2026 г., 07:18
Янник Синнер вышел в четвертьфинал Уимблдона
AP Photo/Brian Inganga

Американец Фриц Тейлор вышел в четвертьфинал Уимблдона, одолев Александра Бублика (Казахстан) 7:6, 6:4, 6:4.

35-летний болгарин Григор Димитров проиграл британцу Артуру Фери 5:7, 6:3, 6:4, 4:6, 6:7.

Итальянец Флавио Коболли одолел австралийца Алекса де Минора 7:5, 7:6, 6:3.

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер победил японца Синтаро Мочизуки 6:3, 7:6, 6:3. Канадец Феликс Оже-Альясим обыграл испанца Алехандро Давидовича-Фокину 6:7, 7:6, 6:3, 6:7, 6:1.

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