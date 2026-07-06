Джордан Хендерсон сломал руку, празднуя победу сборной Англии
время публикации: 06 июля 2026 г., 16:03 | последнее обновление: 06 июля 2026 г., 16:03
Англичане вышли в четвертьфинал чемпионата мира по футболу, победив мексиканцев 3:2.
Но главным неудачником матча стала не сборная Мексики, а полузащитник англичан Джордан Хендерсон.
Он в матче не участвовал - был в запасе.
После матча футболист побежал с командой к зрителям и упал, зацепившись за рекламный щит.
Джордана Хендерсона унесли с поля на носилках.
По данным британских СМИ, он сломал руку.
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