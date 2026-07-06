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Спорт

Джордан Хендерсон сломал руку, празднуя победу сборной Англии

Футбол
ЧМ по футболу 2026
время публикации: 06 июля 2026 г., 16:03 | последнее обновление: 06 июля 2026 г., 16:03
Джордан Хендерсон сломал руку, празднуя победу сборной Англии
AP Photo/Eduardo Verdugo

Англичане вышли в четвертьфинал чемпионата мира по футболу, победив мексиканцев 3:2.

Но главным неудачником матча стала не сборная Мексики, а полузащитник англичан Джордан Хендерсон.

Он в матче не участвовал - был в запасе.

После матча футболист побежал с командой к зрителям и упал, зацепившись за рекламный щит.

Джордана Хендерсона унесли с поля на носилках.

По данным британских СМИ, он сломал руку.

Спорт
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