Джордан Хендерсон сломал руку, празднуя победу сборной Англии

Англичане вышли в четвертьфинал чемпионата мира по футболу, победив мексиканцев 3:2.

Но главным неудачником матча стала не сборная Мексики, а полузащитник англичан Джордан Хендерсон.

Он в матче не участвовал - был в запасе.

После матча футболист побежал с командой к зрителям и упал, зацепившись за рекламный щит.

Джордана Хендерсона унесли с поля на носилках.

По данным британских СМИ, он сломал руку.