Возвращение Тейтума. Результаты матчей НБА
время публикации: 07 марта 2026 г., 14:33 | последнее обновление: 07 марта 2026 г., 14:33
Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Бостон" разгромил "Даллас" 120:100.
Бостон Селтикс - Даллас Мэверикс 120:100
Вторую половину "кельты" выиграли 62:47.
Джейсун Тейтум (Бостон) вернулся после 10-месячного перерыва (травма ахиллесова сухожилия) и набрал 15 очков, сделал 12 подборов и 7 передач.
Шарлотт Хорнетс - Майами Хит 120:128
Прервалась серия "шершней" из 6 побед.
Лидер "Майами" Тайлер Херро был близок к "трипл-даблу" (33 + 9 подборов + 9 передач).
Хьюстон Рокетс - Портленд Трэйл Блэйзерс 106:99
"Портленд" играл без Дени Авдии. Израильский баскетболист пропустил шестую игру из-за травмы спины.
