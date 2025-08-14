x
14 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Спорт

Израильтянин Ариэль Элькин занял второе место в 2025 USF Pro 2000 Championship

Автомобильные гонки
время публикации: 14 августа 2025 г., 11:52 | последнее обновление: 14 августа 2025 г., 12:22
Израильтянин Ариэль Элькин занял второе место в 2025 USF Pro 2000 Championship
AP Photo/AJ Mast

Израильский гонщик Ариэль Элькин занял второе место в общем зачете 2025 USF Pro 2000 Championship.

Он выступает за команду TJ Speed Motorsports.

Победил в общем зачете американец Макс Гарсия, набравший 495 очков.

У Ариэль Элькина 347 очков, у канадца Мака Кларка 346.

В этом сезоне Ариэль Элькин выиграл три гонки.

