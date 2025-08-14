Израильтянин Ариэль Элькин занял второе место в 2025 USF Pro 2000 Championship
время публикации: 14 августа 2025 г., 11:52 | последнее обновление: 14 августа 2025 г., 12:22
Израильский гонщик Ариэль Элькин занял второе место в общем зачете 2025 USF Pro 2000 Championship.
Он выступает за команду TJ Speed Motorsports.
Победил в общем зачете американец Макс Гарсия, набравший 495 очков.
У Ариэль Элькина 347 очков, у канадца Мака Кларка 346.
В этом сезоне Ариэль Элькин выиграл три гонки.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 06 июля 2025