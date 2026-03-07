В греческой битве победил "Олимпиакос". Результаты матчей Евролиги
время публикации: 07 марта 2026 г., 11:11 | последнее обновление: 07 марта 2026 г., 11:11
Состоялись матч тридцатого тура регулярного чемпионата Евролиги.
Тур не завершен, так как матч "Маккаби" - "Апоэль" и "Партизан" - "Дубай" перенесены из-за войны с Ираном.
Лидирует "Фенербахче", одержавший 22 победы в 29 матчах.
Анадолу Эфес (Стамбул, Турция) - АСВЕЛ (Лион-Виллербан, Франция) 88:91
Црвена Звезда (Белград, Сербия) - Бавария (Мюнхен, Германия) 80:85
Олимпиакос (Пирей, Греция) - Панатинаикос (Афины, Греция) 86:80
Баскония (Витория, Испания) - Париж (Франция) 81:97
