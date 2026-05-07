ПСЖ вышел в финал Лиги чемпионов
время публикации: 07 мая 2026 г., 07:00 | последнее обновление: 07 мая 2026 г., 07:00
В финале Лиги чемпионов сыграют "Арсенал" и ПСЖ.
Парижане в ответном матче сыграли вничью с "Баварией" 1:1.
В первом полуфинале французская команда победила 5:4.
На 3-й минуте Кварацхелия прострелил. Дембеле метров с 10 отправил мяч под перекладину 0:1. На 35-й минуте после навеса со штрафного защитники упустили Невеша. Удар головой с близкого расстояния. Нойер спас.
На четвертой минуте компенсированного времени Гарри Кейн отправил мяч в "девятку" 1:1.
